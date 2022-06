Ehtekunstnik Kadri Mälk esitleb oma raamatut «Õpetaja»

Lisaks vahetutele isiklikele ja teiste kaasteeliste mälestustele kasutab raamat Kuldkepi käsikirjalist autobiograafiat ja kirju autorile. Põhirõhk on siiski Kuldkepi pedagoogilisel filosoofial: mida ta tahtis, millest lähtus, kuidas tahtis, et teda nähtaks-mõistetaks õpetaja ja kunstnikuna, ja kuidas see tal õnnestus või kas alati õnnestuski.