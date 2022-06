Ilmus Asta Õimu koostatud «Eesti kõnekäänud» kolmas köide

Kolmanda köite ehk kõnekäändude indeksi eesmärk on hõlbustada konkreetse väljendi leidmist kahest mahukast köitest. Kõnekäändude indeksiköide ei ole aga pelgalt teatud viisil korraldatud ja tähestikulises järjekorras esitatud kõnekäänuloend. Seda saab kasutada iseseisva teosena eeskätt seetõttu, et igale kõnekäänule on lisatud lühisõnastuses kirjeldav seletus või osutav vihje tähendusele, murdekeelse sõna juures on vajadusel kirjakeelne vaste ning kriitilistel juhtudel, iseäranis murdelise materjali korral ka väljendisisene tähendusvihje.