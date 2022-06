Ilmus Maniakkide Tänava seiklusrikas romaan «Muinaskuningas»

Maniakkide Tänav on eesti kirjanik ja muusik. Ta on õppinud Väike-Maarja päästekoolis ja Tartu Ülikoolis, töötanud tuletõrjuja-päästjana ja vägivallaohvrite nõustajana. Mänginud-laulnud Jõgeva punkansamblis Saast ja pereansamblis Vist tulnukad. Maniakkide Tänav kirjutab eelkõige hoogsaid ja veriseid õuduslugusid, viimasel ajal ka küberpunklikke ja kosmilisi tekste. Viljaka autorina on ta avaldanud 10 romaani ja 70 juttu-lühiromaani.