Lugu sellest, kuidas nähtamatu tindiga kirjutatud kiri ajas luhta Churchilli spioonide plaani

Kollakasrohelise vedelikuga klaaspurki polnud nad puutunud, Immanuel peitis selle ära, kui avastas poiste huvi sulepea kõikide nüansside vastu. Lõbu sai otsekohe otsa, kui naine, kes vaistlikult taipas, et sulepea ja klaaspurk ennustavad mingit õnnetust, end asjasse segas. Naine pani asjad kõrvale ja ütles möödaminnes, et viskaks need parema meelega hoopis minema. Ta lisas, et kõige meelsamini unustaks ta päeva, mil need nende koju ilmusid. Võib-olla naine enam ei muretse, sellest oli kulunud juba kaks kuud, kui Immanuel peitis asjad pimedasse sahtlinurka, kust tema kobav käsi need sel varasel hommiktunnil jälle üles leidis. Ta keeras korgi lahti ja meenutas Horsti sõnu. Varjatud teated. Efektiivne meetod kõrvaliste eest kirja tegelikku sisu varjata. Immanueli olukorras inimesele võiksid sellele olla soodsad tagajärjed. Viimast lauset oli ta miskipärast lipitseva naeratusega rõhutanud. Lihtsate teenete kaudu võiks tema, Immanuel, tulevikus ebameeldivaid olukordi vältida. Ühelgi juhul ei tee abivalmidus kahju, tõenäoliselt hoiaks see avatuna uksed, mis muidu võivad kergesti sulguda.