DOKUMENTAALROMAAN NELIKMÕRVAST ⟩ Raamat, mis tegi Truman Capote maailmakuulsaks

«Nii ma tegingi,» seletas Susan oma tunnistuses, mille ta andis sama päeva pärastlõunal. «Ma helistasin Clutteritele ja lasksin telefonil heliseda ‒ mul oli vähemalt niisugune tunne, et see heliseb, ma ei tea, kas minut aega või veel rohkem. Keegi ei vastanud, ja sellepärast arvas Mr Ewalt, et parem oleks, kui me läheksime nende juurde sisse ja «ajaksime nad üles». Aga kui me sinna jõudsime, ei tahtnud ma minna. Ei tahtnud majja sisse minna. Mul hakkas korraga hirm, ma ei tea isegi, miks, sest seda, ei… seda ei tulnud mul üldsegi pähe ‒ niisuguse asja peale poleks keegi tulnud. Aga päike paistis kohutavalt heledasti ja kõik näis kuidagi liiga hele ja rahulik. Ja siis ma nägin, et kõik autod olid kohal, isegi Kenyoni vana koiotikäru. Mr Ewaltil olid tööriided seljas; ta saapad olid mudased; ta ei tahtnud sellises riietuses Clutterite juurde sisse minna. Seda enam, et ta ei olnud varem käinud. Tähendab, ta polnud nende juures varem külas käinud. Lõpuks ütles Nancy, et ta tuleb minuga kaasa. Me läksime ümber maja köögiukse juurde, ja muidugi ei olnud see lukus; ainus inimene, kes seal vahel uksi lukku pani, oli Mrs Helm ‒ Clutterid ei teinud seda kunagi. Me läksime sisse, ja ma nägin kohe, et hommikust ei olnud söödud: laual ei olnud ühtegi taldrikut ja pliit oli täitsa tühi. Samas aga hakkas mulle silma midagi imelikku. Põrandal vedeles Nancy rahakott, pooleldi lahti. Me läksime söögitoast läbi, ja jäime trepi otsa seisma. Nancy tuba on just trepi kohal. Ma hüüdsin Nancyt nimepidi ja läksin siis trepist üles, ja Nancy Ewalt tuli mulle järele. Kõige rohkem ajasid mulle hirmu peale meie sammud, need kõmasid nii valjusti, samal ajal kui kõik ümberringi oli nii vaikne. Nancy toa uks oli lahti. Kardinad polnud ette tõmmatud ja tuba säras päikesepaistest. Ma ei mäleta, et ma oleksin karjunud. Aga Nancy Ewalt ütleb, et ma karjusin ‒ karjusin ja karjusin. Ma mäletan ainult Nancy mängukaru, mis mulle otsa vaatas. Ja siis Nancyt. Ja siis jooksmist…»