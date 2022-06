Mäletad telesarja «Väike maja preerias»? Eesti keeles ilmub nüüd kogu romaanisari

Pere veedab pika talve maamõõtja majas ja kevadel hakkab isa poodi ehitama. See on esimene hoone, millest saab De Smeti linn.

Sarja raamatutest on tehtud lugematult kordustrükke, dramatiseeringuid ja telesarju, populaarseim neist meilgi ETV eetris olnud «Väike maja preerias». Kõik need raamatud jutustavad Ingallsi perekonna seiklustest ülemöödunud sajandi (1870–1894) lõpupoole Metsikus Läänes.

See on looduslähedane, lihtne, kuid tervislik maaelu, mis tänapäeva linnalastele võib tunduda lausa muinasjutuna. Kuigi tegevus toimub 19. sajandil, on see huvitav ka tänapäeva lugejale. See õpetab raskete aegadega toimetulekut, olema julge ja lahke ning hindama perekonna olulisust.