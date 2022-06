KATKEND ⟩ «Maailma suured uudisteagentuurid edastavad pommuudise – Mao Zedong ja Stalin on hauast üles kaevatud»

Maailma suured uudisteagentuurid edastavad pommuudise – Mao Zedong ja Stalin on hauast üles kaevatud ning kolmanda aastatuhande meditsiini ja molekulaarbioloogia saavutuste tulemusena on mõlemad diktaatorid ellu äratatud. Hiina ja Vene teadlaste ühised jõupingutused on lõpuks vilja kandnud. On see Rohke Debelaki libauudis? Ei, sellest räägivad CNN, BBC, Reuters, Deutsche Welle, Al Jazeera, ainult TASS on millegipärast vait kui sukk. New York Timesi esikaant ehivad skandaalsete päevakangelaste värsked fotod. Esimees Mao näeb välja nagu päris. Ka suur juht ja õpetaja, rahvaste isa on täiesti äratuntav, uhked jõulised vuntsid nagu muiste, vaid nägu näib olevat veidi pundunud, võib-olla tingituna Kindzmarauli liigsest tarbimisest ajutises teispoolsuses. Varasemast meenub Jumala Poja imeline ülestõusmine, nüüd siis ka nemad… Homme kohtuvad elluärganud Ulaanbaataris, et täpsustada Sino-Russo maailmariigi rajamise detaile. Kas mu silmad tõesti näevad veel seda riiklikku megamonstrumit? Huvitav, kumb neist kahest kangest saab tsaariks? Mis saab ametlikuks riigikeeleks? Kas gloobusele kantakse loodav impeerium punase või kollasena? Mis saab Eestist? /…/ No mida paganat?!?!?