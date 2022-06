Väikelinnast kaovad kaksikud tüdrukud. Aastaid hiljem ilmub üks neist järsku tagasi

Lou’s Egg House killustus tosinaks eri vestluseks. Peakokk kahtles, kas see üldse oli Desiree, sest kuigi Lou pidi mais juba kuuskümmend saama, oli ta ikka veel liiga edev, et prille kanda. Ettekandja ütles, et see pidi kindlasti Desiree olema – isegi pime märkaks üht Vignesi kaksikõdedest ja see teine neist ei saanud ta kohe kindlasti olla. Kliente, kes olid oma muna- ja maisipudrukausid baariletile unarusse jätnud, ei huvitanud see Vignesi-jama – kes ometi oli see tume laps? Kas ta võis tõesti Desiree jagu olla?