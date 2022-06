RIDADE VAHEL ⟩ Valdur Mikita: hea eneseabiõpik võib olla suurem lugemiselamus kui vilets romaan

Lemmikkoht lugemiseks: hea on lugeda aias või aidatrepil – juhul muidugi, kui pole väga palju sääski. Veranda on samuti hea koht lugemiseks.

Esimene raamatumälestus seostub lugema õppimisega. Lesisin diivanil ja püüdsin kokku lugeda ENE (Eesti Nõukogude Entsüklopeedia) pruunidele selgadele trükitud märksõnu. Veidrad tähekombinatsioonid nagu KIRV-MAAO ja MAAP-PAIR on siiamaani peas, neid tähenduseta sõnu on võimatu unustada. Olen kohanud veel paari inimest, kellele need lapsepõlves pähe kulusid. See on nagu mingi veider keelemälestis või entsüklopedistide salaseltsi loits.