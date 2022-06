«Mulle oli kohe selge, et ainult tulistamisest ei oleks nii palju verd tulnud. Ja ma ei eksinud»

Loomulikult huvitas meid, kus on Mr Clutter. Ja Kenyon. Šerif ütles: «Vaatame alumisele korrusele.» Esimene tuba, kuhu me huupi sisse läksime, oli peremehe magamistuba ‒ see tuba, kus Mr Clutter magas. Voodiriided olid tagasi heidetud ja jalutsis vedeles rahatasku, millest oli patakas nimekaarte välja pudenenud, nagu oleks keegi selles tuhninud, midagi iseäralikku otsinud ‒ mõnda kirja, vekslit, jumal teab, mida. Asjaolust, et seal sentigi raha sees polnud, ei saa ei ühte ega teist välja lugeda. See oli Mr Clutteri rahatasku ja tema ei kandnud endaga kunagi raha kaasas. Isegi mina teadsin seda, kuigi ma olin Holcombis olnud ainult paar kuud. Teiseks teadsin ma, et nii Mr Clutter kui ka Kenyon olid ilma prillideta nagu kanad pimedas. Tema prillid aga seisid kummutil. Nii ma siis arutasingi endamisi, et olgu nad praegu, kus nad on, nad ei ole sinna läinud omal vabal tahtel. Vaatasime tubades ringi, aga iga viimane kui asi oli omal kohal ‒ ei mingit jälge võitlusest, ei mingit segadust. Kui mitte arvestada, et kabinetis oli telefonitoru hargilt maas ja juhtmed läbi lõigatud, täpselt samuti nagu köögis. Ühest seinakapist leidis šerif Robinson mitu jahipüssi ja nuusutas neid, et kindlaks teha, ega neist hiljuti lastud ole. Ta raputas pead ja ‒ ma ei ole oma elus teist nii nõutut meest näinud ‒ ütles siis: «Kus kurat see Herb peaks olema?» Peaaegu samal hetkel kuulsime samme. Need tulid keldritrepist üles. «Kes seal on?» käratas šerif niisuguse häälega, nagu tahaks ta tulistada. Mispeale vastas üks mehehääl: «Mina olen. Wendle.» Tuli välja, et see oli abišerif Wendle Meier. Ju ta oli majja tulnud, meid asjata otsinud ja asunud siis oma käe peal keldrit läbi vaatama. Šerif ütles talle ‒ ja ta hääl oli kuidagi väga hädine: «Wendle, mina küll ei oska midagi arvata. Seal üleval on kaks surnut.» ‒ «Nujah,» ütles ta, see tähendab Wendle, «seal all on siis kolmas.» Nii me läksime tema kannul keldrisse. Õigemini peaks vist ütlema: mängutuppa. Pime seal ei olnud ‒ aknaid oli mitu tükki ja valgust kui palju. Kenyon lamas nurgas sohval. Ka temal oli suu kleeplindiga kinni kleebitud ja käed-jalad seotud, kusjuures oli kasutatud niisama keerulist sidumisviisi nagu ta emagi puhul: nöör jooksis käte juurest jalgade juurde ja oli lõpuks kinnitatud sohva käetoe külge. Millegipärast kummitab Kenyon mind kõige rohkem. Võib-olla sellepärast, et ta oli kõige paremini äratuntav, et ta nägi kõige rohkem enda moodi välja, kuigi talle oli tulistatud otse näkku. Tal oli seljas spordisärk ja jalas sinised tööpüksid, just nagu oleks ta kiirustades riidesse pannud ja esimesed kättejuhtuvad hilbud selga tõmmanud. Pea alla oli topitud paar patja, küllap vist selleks, et oleks parem sihtida.