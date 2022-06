Uuring: rahvaraamatukogud saavad olla palju enamat kui raamatute kodud

Analüüsist selgub, et raamatukogud pakuvad juba praegu mitmeid kohalike elanike hakkamasaamist toetavaid teenuseid, näiteks tuge digitoimingutes, kriisiabis või Eesti kultuuri tutvustamisel. Raamatukogutöötajad on motiveeritud koostööd eri valdkondadega laiendama ja lisateenuseid pakkuma, samuti on koostöö süvendamisest huvitatud poliitikakujundajad. Murekohaks on aga asjaolu, et kohalike omavalitsuste võimekus ja huvi raamatukogude teenuste arendamiseks on ebaühtlane.