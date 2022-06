Soovid konfliktivaba suhet? Sel juhul ära nii tee

Pereterapeut Katrin Saali Saul kirjutab oma artiklikogumikus «Miks meil paarisuhet ikka nii väga vaja on?», et kõige efektiivsem tüli ülestõmbamine käib nii, et üks partner lendab teisele järsult ja ootamatult peale. Ta ei kasuta viisakat ja lahket algust ega küsi: «On sul hetk aega mind kuulata, on see sulle sobiv aeg, mul on üks teema, mis vajab arutamist?» Ta avang on järsk, sest ta rahulolematus on suur.