Meelespea rahulolevama elu jaoks: oma emotsioonide eest vastutad vaid sina ise

Hiina meditsiini teooria seisukohalt tähendab tervis seda, et sinus olev qi liigub vabalt ja takistusteta. Seega, haigussümptomid on selle märgiks, et energia liikumine sinu energiakanalites on blokeeritud, takistatud, liigne, ebapiisav või tasakaalustamata.

Haigussümptomi tekitajaks võib olla kas väline tegur (nt külmus, tuul, niiskus, kuumus), sisemine tegur (emotsioonid) või muud tegurid. Muude tegurite hulka kuuluvad traumad, infektsioonid, vähene füüsiline aktiivsus, ületöötamine, füüsiline ülepingutus, ebapiisav puhkus, liigne alkoholi tarbimine, ülemäärane või liiga vähene seksuaalne aktiivsus, vale toitumine, parasiidid, vale ravi, mürgid ja konstitutsioonilised (st geneetilised) tegurid.

Sümptomi ilmnemine on Rosin-Pindmaa sõnul signaal tasakaalutusest – energia blokeeringust, vähesusest või liiasusest. Liiga tugevad või väljendamata või allasurutud emotsioonid nõrgestavad qi´d ja soodustavad seeläbi haigussümptomite teket erinevatel tasanditel.

Näiteks liigne söögiisu või sõltuvus millestki võib olla märk rõõmu vähesusest. Kui otsime obsessiivsel moel õnne, loob see tasakaalutust, mis võib ilmneda sõltuvusena. Sealjuures on teada, et sõltuvusele järeleandmine (näiteks seitsmenda koogitüki söömine) ei too kaasa rõõmu- või rahulolutunnet, mida taga ajame. Vähemalt mitte pikaajaliselt. Hetkeks võib küll tekkida petlik rahulolutunne, kuid see haihtub üsna ruttu. Puhta rõõmu ilmnemise eelduseks on tasakaalus südameenergia.

«Ühesõnaga, kui soovid kogeda sisemist rahu, elurõõmu ja rahulolu, on vaja tasakaalu sinu energiasüsteemis. Kuigi väliste tegurite suhtes me ei saa end alati kaitsta, on meil siiski enamikel juhtudel võimalik end riidesse panna vastavalt ilmastikunähtudele. Ning lisaks õigele riietusele on sul võimalik valida emotsionaalse tasakaalu eest hoolitsemine. Kindlamast kindel on selle juures see, et oma emotsioonide eest vastutad üksnes sina ise. Enda emotsioonidega tegeleda on võimalik ainult sinul. Samamoodi nagu ei saa keegi teine teha sinu eest kõhulihaste või biitsepsi tugevdamise harjutusi, ei saa mitte keegi teine teha sinu eest ära tööd sinu emotsioonidega. Terapeut saab sind sellel teekonnal küll juhendada ja toetada, kuid tööd tuleb sul teha endal,» kirjutab Rosin-Pindmaa oma raamatus.

Meelespea rahulolevama elu jaoks: