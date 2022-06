Puhkus ootab ukse ees? Neli head nippi, kuidas maksimaalselt puhata

Puhkust peetakse parimaks, kui see kestab 2−3 nädalat. Tööd ei ole otstarbekas puhkusele kaasa võtta – mererannas töömeilide lugemine tekitab üleliigseid pingeid ja need ei lase mõtetel tööst eemal püsida. Samuti ei ole mõistlik kavandada puhkuse ajaks ülemäära palju ja aktiivseid tegevusi või teha remondiplaane. Kui puhkus on võimaldanud kehal ja vaimul maksimaalselt taastuda, siis on ka tööstress, perestress ja pinged väiksemad.

Luba endale ka puhkust, kus ei pea silma peal hoidma lastel ega loomadel. Kvaliteetaeg iseenda või oma armsa inimesega on tõeline akude laadija! Lisaks sellele ei pruugi lapsed tahtagi kõikjale kaasa tulla. «Viimasel ajal ei lähtu noored vanemad niivõrd lapse soovidest ja vajadustest, kuivõrd enda huvidest, et nad saaksid, hoolimata sellest, et neil on lapsed, elada mitmekülgset elu,» nendib Niiberg, hoiatades, et väikelapsega koos palmide alla puhkusele minek võib lõppeda hilisema abielulahutusega. «Me kõik vajame puhkust ja vaheldust ning veidikeseks ka teiste seltskonda või lihtsalt romantilist paarisuhet ilma vahelesegajateta.»