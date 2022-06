Sinijärv soovitab robotilugusid, mis on kirjutatud heas lihtsas inimkeeles

Ei taha ma jätta Isaac Asimovit meelde tuletamata, kui jälle midagi ilmub. Kuigi kirjutas ta omal ajal nõnda palju, et kui see kõik kunagi ära tõlgitaks, siis ei jaksaks keegi kõigest kirjutada. Õnneks on osa kraami vanaks läinud ja kõik pole kuld, kõik isegi ei hiilga, nii et täieliku eestikeelse Asimovi oht meid nähtavas tulevikus ei ähvarda. Eks tunnista vanameister isegi, et mingist hetkest alates hakkas kirjastajatele vist tunduma, et mida iganes ta neile ka ei viinud, selle avaldamata jätmine paistis neile seadusevastane. Või umbes nii.

«Nägemused robotitest» väärib siiski märkimist. Mitmedki siinsed robotilood on meil varem ilmunud, aga nüüd on nad kenasti koos. Parem ja põnevam osa raamatust on mitteilukirjanduslik: Asimovi enda jutt robotite juurde jõudmisest ja nendega edasi elamisest ning hulk häid esseid. Viimaste teemad ja mõttearendused on kohati üllatavalt tänapäevased – kirjutatud küll mitmete aastakümnete vältel. Vahest polegi parim viis neid korraga ja järjest lugeda, sest mitmeid mõttekäike kordab autor üsna sageli üle ja ka lugejale võiks veidi arutlusruumi jääda. Eks suurem osa Asimovi loomingust ongi esmalt jupphaaval ajakirjades ilmunud, mis tundub tõesti tema jaoks parim formaat olevat. Alles hiljem on noid lugusid mitmel moel komplektideks kokku tõstetud. Meil lugudega tegelevaid ajakirju napib, aga ulmeklassikat kirjastatakse kõvasti, nii et raamat on olemas ja oldagu rõõmsad.