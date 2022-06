Joogaõpetajad selgitavad: miks tasub proovida joogat?

Merit tõdeb, et kuna jooga on olnud pikalt tema elu, mõtteviisi ja elustiili osa, on see saanud osaks temast ja tema identiteedist. Keeruline on lahterdada, mida on tema ellu toonud just jooga, aga ta kinnitab, et 10 aastat tagasi sünnitades oli talle küll selge, et kõik, mis selles protsessis tundus kerge ja lihtne, oli tänu joogale, teadlikkusele oma kehast ja hingamise valitsemisele. Abi oli joogast ka vastsündinuga ja esimestel emaks olemise aastatel. Aga ka viimastel aastatel on kõikidest meelerahu tehnikatest olnud ühiskonnas palju abi.