«Te tahate öelda ... et tegemist on inimese kontidega?»

Kui last ootav Saffron Cutler koos oma kallima Tomiga Skelton Place’i majja nr 9 kolib ja noored seal remonti alustavad, ei oleks nad eales osanud arvata, et ehitajad aiaplaatide alt surnukeha avastavad. Õigemini – kaks surnukeha.

Kohtuekspertiisi töörühma kinnitusel on surnukehad olnud aeda maetud vähemalt kolmkümmend aastat, seetõttu otsustavad uurijad üle kuulata ka maja kauaaegse omaniku Rose’i – Saffy vanaema. Rose’i mälu on Alzheimeri tõve tõttu üha lünklikum. Ta ei suuda politseid aidata, kuid on selge, et midagi ta mäletab. Kui Rose’i lünklikud mälestused pinnale kerkivad ja uurijad juhtunu faktide kindlakstegemisel üha kaugemale jõuavad, tundub Saffyle, et keegi jälgib nende maja...