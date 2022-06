2 retsepti kirsilehtedest, mida saab kasutada levinud terviseprobleemide ravimiseks

Kirsil on antiseptiline ja röga lahtistav toime, mis aitab angiini, kurgupõletiku, bronhiidi ja kopsupõletiku korral. Kirss on hea palavikulangetaja.

Kirsse on tarvitatud nahaaluste verevalumite, verejooksude ja väheveresuse korral. Ka viirushepatiidi (kollatõve) järelravis on ilmnenud kirsside kasulikkus.

Külmetushaiguste korral valmistatakse tõmmis kas kuivatatud peenestatud lehtedest, vartest, võrsetest või kuivatatud marjadest. Selleks võetakse kaks supilusikatäit kirsilehti (tõhusam on koos mustasõstralehtedega), lisatakse kaks klaasitäit keeva vett ning lastakse kaane all kaks tundi tõmmata. Seejärel soojendatakse vajaduse korral nõrgal tulel, kurnatakse ja juuakse lonkshaaval ära. Kahe klaasi keeva vee kohta võetakse 15-20 kuivatatud marja ja lastakse neli tundi tõmmata.

