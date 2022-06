Ühest linnast võib ju põgeneda, kuid oma vere eest mitte

Mallard, mis sai oma nime riisipõldudel ja rabades elavate sinikael-partide järgi. Linnake, mis, nagu kõik teisedki, oli pigem idee kui koht. See idee kargas Alphonse Decuir’le pähe 1848. aastal, kui ta seisis keset suhkruroovälju, mille oli pärinud oma isalt, kellele ta oli varem kuulunud. Kuna isa oli nüüd surnud, soovis vabaks saanud poeg rajada neile aakritele millegi, mis sajandeid vastu peaks. Linnakese endasugustele meestele, keda ei hakata kunagi nägema valgetena, kuid kes ei soostunud laskma end ka neegritena kohelda. Kolmanda koha. Alphonse’i emale, puhaku tema hing rahus, oli poja valge ihu vastik tundunud; ta kupatas poega väikse poisina alatasa päikese kätte, palus, et ta muutuks tumedamaks. Ehk pani just see Alphonse’is idanema unistuse sellest linnakesest. Hele ihu, nagu kõik kõrge hinnaga päritu, oli üksildane and. Alphonse oli abiellunud endast veel heledama mulatitariga. Naine oli siis juba nende esimest last oodanud ja Alphonse manas vaimusilma ette nende lapselapselapsed, kes on veel heledamad, nagu tass kohvi, mida on korralikult koorega lahjendatud. Täiuslikum neeger. Iga uus põlvkond eelmisest heledam.