Tallinna Keskraamatukogus alustati ettevalmistusi uute iseteeninduslahenduste kasutuselevõtuks

«Meie raamatukogu osakondades ja suuremates haruraamatukogudes käib praegu vilgas tegevus, sest igasse raamatukogu teavikusse on vaja kleepida RFID kiip, mis hakkab tulevikus asendama seniseid vöötkoode,» selgitas teenindusdirektor Triinu Seppam-Saar. «Tulevased raamatukoguhoidjate töökohad ja iseteenindusseadmed on võimelised kiipidelt lugema mitme teaviku info korraga, muutes teavikute laenamise ja tagastamise oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks. Nii on palju mugavam lugejatele ja raamatukoguhoidjad saavad juurde aega, et tegeleda rohkem nõustamise, koolitamise, ürituste korraldamise ja muu sisulise tööga.»