Kuidas jooga abil valust vabaneda?

Pinge kehas on tema viis meile märku anda ja tähelepanu küsida. Jooga aitab valust vabaneda. Kivistik on andnud välja joogakaardid, mille abil saab kodus ise joogat harjutada.

Jooga on oluline elu osa

Kivistik ütleb, et ei ole tähtis, kas sa oled mees või naine, sest jooga pakub kõigile midagi. Tänapäevases kiires maailmas märkad joogamatil kohe, et oled hetkes, hingad siin samas, ühtegi muremõtet ei keerle ja sul on hea olla. See on sinu enda aeg ja mitte kuskile ei ole kiiret. Jooga on palju enamat, kui vaid füüsiline harjutuste jada.

Jooga aitab vähendada kroonilist valu, nagu alaseljavalu, artriit, peavalud ja karpaalkanali sündroom. Jooga aitab alandada ka vererõhku ja vähendada unetust, parandab veresoonte heaolu, vähendades muutusi veenides, mis omakorda mõjutavad südametööd.

Parandab paindlikkust ja tasakaalu, mis vananemisega meie kehas halvenevad. Regulaarselt joogat praktiseerides võid kogeda ülakeha jõu ja vastupidavuse märkimisväärset kasvu, sest suureneb lihastoonus. Samuti aitab see kaalust alla võtta ja vähendab keha rasvaprotsenti.

Parandab ka hingamist, sest õpetab kaasama protsessi kogu kopsu.

Vähendab stressi, sest soodustab lõõgastumist, mis toob kaasa elukvaliteedi ja vaimse tervise paranemise ja tõstab immuunsust. Jooga aitab edukalt toime tulla ärevuse ja hirmu tundega. Mitmed uuringud on leidnud, et jooga on tõhus depressiooniravim, toimib antidepressandina tänu oma võimele vähendada stressihormooni kortisooli taset. Lisaks stimuleerib jooga sinu ajutegevust. Mõnede uuringute kohaselt võib regulaarne joogapraktika parandada fokusseerimist ja tõsta elujõudu.

Jooga jaoks ei ole vaja suurt vaba pinda või lisavarustust, võid kasvõi elutoa vaibal harjutusi teha

Kivistik rõhutab, et oluline on võtta kätte ja hakata praktiseerima. Pärast paari joogaseeriat võid juba märgata kehas muutust. Meie keha soovib venitust. Meie keha soovib liikumist. Jooga on justkui mitu head asja ühes. Joogaharjutusi tehes ei pea püüdlema maksimumi või seda, mida keegi on sotsiaalmeedia fotol suutnud ära teha. Iga keha on erinev ja oluline on tunnetada, mida sinu keha hetkel vajab, kuidas on sinul hea.