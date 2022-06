Pelguranna raamatukogust saab suvisteks aia- ja remonditöödeks vajalikke tööriistu laenata

Tallinna Keskraamatukogu on suure huvi tõttu laiendanud Pelguranna raamatukogus asuva tööriistade laenutuse ehk tööriistalaeka valikut. Lisandunud on näiteks akumuruniiduk, akukettsaag, survepesur, redel, aiakäru ja vikatid. Juba varasemast sisaldab tööriistalaegas levinumaid aiatööriistu, samuti remondi- ja ehitustöödeks vajalikke tööriistu ja kaitsevarustust. Tööriistade laenutus on tasuta, tasuda tuleb vaid kulumaterjali eest.