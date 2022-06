8 näpunäidet, kuidas jõuda eneseõõnestamisest meelerahuni:

«Mis on sinu MÄGI? Kas see on sõltuvus, kaal, suhted, töö, motivatsioon või raha?» kirjutab Brianna Wiest. «Mägi ei ole tegelikult tihti niivõrd meie ees olev raskus, kuivõrd probleem meis endis, ebakindel aluspõhi, mis ei pruugi välja paista, kuid ometi lükkab pea kõik meie elus paigast. Sinu ees seisev mägi esitab väljakutse su elule, sinu siin oleku eesmärgile ja lõpuks saab su tee selgeks. Ühel päeval jääb mägi selja taha, kuid see, kelleks selle ületamisel saad, jääb alatiseks sinuga. Lõpuks polegi see mägi, mille pead alistama, vaid sina ise.»

Brianna Wiest (29) on noore põlvkonna ameerika kirjanik, kelle mõtteid on avaldanud ajakirjad Forbers, USA Today ja The Huffington Post. Tal on ilmunud esseekogumik «101 Essays That Will Change The Way You Think» raamatud «When You´re Ready», «This Is How You Heal» ja kaks luulekogu.