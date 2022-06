Charles Eisenstein: millised me ometi peame olema, et hävitame teisi liike, rikume maad ja merd?

Sõltuvuseteoorias tuntakse sõltuvuse ülekande mõistet: kui jätta sõltlane jõuga oma sõltuvuse objektist ilma, kannab ta sõltuvuse üle millelegi muule. Bariaatrilise operatsiooni läbiteinu, kes ei saa enam ülearu süüa, võib hakata selle asemel jooma või hasartmänge mängima. Ülesöömine, joomine ja hasartmängud on sügavama haava sümptomid. Mina väidan, et praegune keskkonnakaitsjate fossiilkütustega seotud kinnisidee on samamoodi liiga kitsas. On mõeldav leida mõni teine kütuseallikas ja säilitada sõltuvus maailma kurnavast majandus- ja tootmissüsteemist.

Mida me suuremat, kiiremat ja enamat nõueldes tegelikult otsime? Hilisemad peatükid energiast ja põllumajandusest annavad selgelt mõista, et inimkonna probleemid ei võrsu mingist kvantitatiivsest puudusest – näiteks nälg on peaaegu alati ebaõige jaotamise tagajärg. Me püüame rahuldada kasvu abil teisi vajadusi, mida kasv kunagi rahuldada ei suuda, sest need vajadused on põhiolemuselt kvalitatiivsed. Inimeste põhisoove seotuse, kogukonna, ilu, pühaduse ja läheduse järele rahuldatakse kunstlike aseainetega, mis seda igatsust ajutiselt tuimastavad, kuid lõppkokkuvõttes suurendavad. Meie kollektiivsete sõltuvuste ajendiks on ilmaoleku trauma. Ökoloogiline tervenemine nõuab seetõttu ühiskonnalt, et vaataksime selle tarbimissümptomite taha ja orienteeruksime ümber kvalitatiivsele arengule. See nõuab märkimisväärset ümberprogrammeerimist, kuna meie juhtnarratiivid, majanduslikest kuni teaduslikeni, kehastavad kvantitatiivset mõtlemist.