SUVERAAMAT ⟩ Personaaltreener Janika Koch-Mäe soovitab kahte raamatut puhkusele ja randa

Janika kiidab, et see raamat on mõnus ja muhe lugemine kaalulangetamise psühholoogiast – autor räägib sellest, kuidas vältida emotsionaalset söömist, millega elus vast enamus inimesi kokku on puutunud. Samuti annab ta erinevaid näpunäiteid, kuidas mitte kaotada motivatsiooni ja kahelda enda võimetes. «Lihtsas keeles ja kergesti loetav ning usun, et igaüks leiab sealt raamatust mõne tarkusetera või mõtte,» arvab ta.

Oma töökogemuste põhjal psühhoterapeudina õpetab autor mõistma mõtteid, mis raskendavad kaalujälgimist, ning ta õpetab vältima liigsöömist kui vahendit oma negatiivsete tunnete maandamiseks. Emotsionaalne söömine, motivatsiooni kadumine ja oma võimetes kahtlemine on raskused, mille võitmist sageli ei õpetata. Teemu Ollikainen on psühholoog ja psühhoterapeut, Soome Psühholoogide Seltsi liige, kel on psühhoteraapia erapraksis Helsingis.

Janika soovitab, et see on väga hea juhtimisalane raamat neile, kes töötavad mõnes organisatsioonis juhtival kohal. Inspireeriv ja motiveeriv lugemine koos põhjalike näidetega, kuidas oma meeskonnas luua hoolivat ja arvestavat keskkonda, mis tagab organisatsioonile ka lõppkokkuvõttes paremad tulemused.