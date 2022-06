Kas on asjaolusid, mis lubavad meil oma õnne nimel teise inimese ohverdada?

Tee alla vanaema juurde viib läbi pimeda nurga.

Poisike klammerdub teki külge. Vahel kisub ta selle üle pea, aga see on veel hullem. Ta ei näe, mis on teisel pool tekki. Ta kahtlustab, et kui ta teki alla laseb, seisavad voodi ümber tumedad kogud.

Ta laseb teki alla. Tuba on pime ja tühi. Õunapuukondid õõtsuvad akna taga. Kõik on vaikne, seepärast on kuulda igat naksumist.

Ainus, mis aitab, on rongilõgin. Aeg-ajalt mööduvad aia taga raudteel suured, pikad kaubarongid. See äge müra summutab kõik muud helid ja uinutab magama. Ja iga kord, kui see kaob jaama poole, jääb temast maha järk-järgult hääbuv tuduh-tuduhh-tuduh-tuduhh.

Just niimoodi: esimene lõpp rõhuta, siis rõhuga. Järjest vaiksemalt. Nagu lahkuks keegi armas ja kallis. Eemalduks voodi juurest, olles viimast korda veel paitanud. Kõnniks selg ees minema, sosistades: «Tuduh-tuduhh, tuduh-tuduhh, kullake.» See on viimane heli enne pimedust.

Kui poiss kuuleb päeval kaugusest huilgamist ja müdinat, jookseb ta ummisjalu aiani, kergitab väravalippi ja posti koos hoidvat traatrõngast ning lidub raudtee juurde.

Niipea kui viimane vagun on möödunud ja teeb veel tuduh, tuduhh, tuduh, tuduhh, jookseb poiss rööbastele.

Ta paneb kõrva soojale metallile. Tume kogu eemaldub sirgjooneliselt, veidi õõtsutades. Poisi blondid lokid sahisevad tuules.