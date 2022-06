SUVERAAMAT ⟩ Terapeut Irene Kaljuste soovitab puhkusele ja randa kahte inspireerivat raamatut

«Suur võluvägi. Hirmudest vaba loominguline elu»​, Elizabeth Gilbert

Irene ütleb, et maailmal on vaja sinu julgust, sinu inspiratsiooni ja loomingulist mõtlemist. Kui seni on jäänud puudu ajast, julgusest või lihtsalt ei ole osanud alustada, siis see maagiline võluraamat aitab sul avada need ressursid endas.

Irene selgitusel on Elizabeth Gilbert väga hea jutustaja, vürtsitades enda inspireerivaid ja õpetlikke lugusid mõnusa huumoriga ja läbi selle ärgitades sinus peituvat julgust asuma oma unistusi teostama.

«On see salajane unistus siis raamatu kirjutamine, värvi ja pintsli kätte võtmine, uue suhte loomine, või mõni muu projekt, mille tegemisega oled pikalt viivitanud, sest pole osanud alustada. Tihti on kõige vajalikum komponent lihtsalt julgus. Mõnus inspireeriv lugemine, mis inspireerib tegutsema ja enda ellu värskust tooma!» soovitab ta.

«Atlas of the Heart – Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience»​, Brené Brown

Emotsioonid ja nende uurimine, muutuse ja tervenemise loomine läbi emotsionaalse maastiku, on Irenet paelunud juba 13 aastat. «Olen sellel teel avastanud – emotsioonid, need on väravad meie enda hinge juurde; selle olemise juurde, kus me kogeme lõputut vabadust, rõõmu ja kergus. Ja see raamat on üks väga ilus, hinge puudutav rännak, kus sul on võimalus iseenda tundemaastiku rikkusest osa saada,» ütleb ta.

Irene räägib, et mida rikkalikum on meie tundemaastik, seda värvikam on meie elu ja seda sügavamat ühendust saame jagada teistega. Kui me oskame väljendada enda emotsioonide eri nüansse verbaalselt, saame luua palju suurema kergusega tähendusrikkaid suhteid. Ja vastupidiselt, mida vähem emotsioone oskame kirjeldada, seda kitsam on ka meie vaade elule ja meil on ka keerulisem läbi töötada ja tervendada enda kogemusi. Tunded on need, mis meid ühendavad inimestena ja nende sõnastamine loob ühendusi.