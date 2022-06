Kuidas üks orbudekodu kontoriroti elama õpetab

Minu hinnangul võib seda vabalt lasteraamatuks nimetada. Selles ei olnud midagi hirmsat või tabu, et laps ei tohiks lugeda. Kindlasti leidub inimesi, kes ei taha oma maimukestele anda raamatut, kus on geisuhe, aga "Maja taevasinise mere ääres" ei lasku kuhugi detailidesse, lihtsalt kaks inimest armastavad üksteist. Kõik tõsisemad teemad on raamatus rohke positiivsusega üle kallatud. Kui lõpuks siiski tuleb konflikt, siis lahenes ka see väga lihtsalt, mis mulle väga ei meeldinud. Ma ei ütle, et täiskasvanute raamatud peaksid ülearu tõsised olema, aga oleksin eeldanud, et probleemidega tegeletakse tõsisemalt. See on raamat, kus armastus kõik võidab. Ahjaa, nalja saab ka.