Kaunitele Eestimaa paikadele pühendatud luulevõistlus kutsub osalema

Võistlusele on oma värsiloominguga teretulnud nii kogenud sõnaseadjad kui ka algajad katsetajad. Tööde esitamise tähtaeg on 15. august. Parimad luuletused selguvad rahvahääletusel ja võitjad tehakse teatavaks Eesti taasiseseisvumispäeval.

«Eestimaa on igal aastaajal võluv, aga suvel märkame seda ilu rohkem. Meil on siis enam aega ümbritsevat näha ja tunnetada ning küllap ka mõelda, miks mõni paik siin päikese all köidab meid kuidagi erilisemalt. Kindlasti on igal eesti inimesel kodukamaral vähemalt üks imetabane paigake, kus peidus see miski, ainult sellele kohale iseloomulik vaim, mida kusagil mujal ei leidu. Julgustame kõiki, kes oskavad hinnata oma kodukandi ilu ja soovivad seda teistegagi jagada, saatma oma mõtteid Toimetaja tõlkebüroo luulevõistlusele,» kutsub Toimetaja tõlkebüroo tegevjuht Külli Kittus.