Rahvusraamatukogu esitleb Leelo Tungla trükisooja bibliograafiat

«Leelo Tungla viljakat loometeed iseloomustab ilmekalt tema bibliograafias sisalduvate teoste arv - kokku 4177 kirjet, mis tegelikkuses on veelgi suurem, sest kogu aeg ilmub uusi tekste ja raamatuid ning see teeb rõõmu,» kõneles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

«Bibliograafiat on koostatud üle 20 aasta ja see on valminud kolmes etapis,» kõneles üks bibliograafia koostajatest Tiina Ritson, kes alustas ise selle tööga aastal 2001. «Alustasime siis tellimustööna ja tollases nimestikus oli ilma laulutekstide ja viisistatud luuletusteta, teatritekstide ja filmistsenaariumiteta juba 1250 kirjet.»