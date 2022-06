Valik kõnekäände, kuidas kellelegi öelda, et ta ei ole väga tark

Eesti keeles on mitmeid võimalusi, kuidas kellelegi öelda, et ta ei ole väga tark. Õnneks ei pea neid ütlemisi enam ise välja nuputama, sest ilmunud on «Eesti kõnekäänud III», kuhu Asta Õim on kõik kõnekäänud kokku kogunud. Siin on vaid väike valik kõnekäände, millega saab mõista anda, et kellegi pea on tühi. Rikasta oma sõnavara!