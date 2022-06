Ajakiri Edasi esitleb värsket novellikogu

Karl Martin Sinijärve selgitusel on Edasi tasakesi kokku korjanud arvestatava kimbu eestikeelset lühiproosat. «Siin on viisakaid jutte küll ja veel, ent on ka ebaviisakaid,» märgib ta. «Leidub kohe päris hüvi lugusid, kuid kehvemat kihistust pole trükivalgele vallandet. Novellivärk on suure sumbumuse järel jälle all the rage, rokenroll ja vankrimääre; tulgu tuline tuul looloojate tiibadesse ning elagu, kasvagu, õitsegu nad!»