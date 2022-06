Piret Jaaksi uus lasteraamat loob silla nutipõlvkonna ja nn vana aja laste vahele

Uue raamatu peakangelaseks on üks eriline poiss Maru, kes armastab raamatuid lugeda ja koomikseid joonistada ning on suur Jaapani fänn, sest just seal töötab tema isa. Maru loodab väga, et isa võtab ta Jaapanisse kaasa, kuid selle asemel saadetakse ta hoopis suure õega lastelaagrisse. Mis edasi juhtub ja kuidas Maru oma erilisuse enda tugevuseks pöörab, saab juba lugeda raamatust.

Piret Jaaks, «Härra Maru mustikapood». Foto: Raamat

Autor Piret Jaaksi sõnul sai raamatu idee alguse huvist selle vastu, et kuhu on laste huviorbiidist kadunud sellised «päris asjad» nagu raamatute lugemine, õues käimine ja looduse uurimine, mis olid tema lapsepõlves igati põnevad ajaveetmise viisid. «Nii sündiski tegelane nimega härra Maru, kes oma ettevõtlikkusega suudab luua silla nutipõlvkonna ja nn vana aja laste vahele ning ta teeb seda päris nupukal viisil,» lausus Jaaks.

«Härra Maru mustikapood» on raamat, mis õpetab oma erilisust aktsepteerima ja seda oma tugevusena nägema. Raamat sobib ennekõike koolieelikutele ja algklassides õppivatele lastele.

Piret Jaaks on näitekirjanik ja populaarsete lasteraamatute «Emme draakon» ja «Kadunud soki saladus» autor. Tema lastenäidendeid on lavastatud nii Eesti Noorsooteatris (endine NUKU teater) kui ka Piip ja Tuut teatris. Tema teoseid on tõlgitud enam kui kümnesse keelde ning ta on võitnud oma loomingu eest arvukalt auhindu.