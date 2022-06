Šaržikunstnik Kristjan Lume esimene raamat kannab nime «Pilguga pai»

Šaržide joonistamine on Kristjani jaoks tegevus, mis aitab unustada igapäevaelu muresid, ja oskus, mille arendamisele ta suudab tõeliselt pühenduda.

Kristjan on pakkunud šaržiteenust oma kodulinnas Võrus, aga mujalgi. Tema suur unistus oli jõuda oma raamatuni ja see on nüüd teoks saanud tänu paljudele, kes toetanud nõu, jõu ja hea sõnaga.