RIDADE VAHEL ⟩ Mario Pulver: olen Tartu Linnaraamatukogu püsiklient, kui mitte juba kuldklient

Korraga on pooleli nii Arnold Toynbee «Uurimus ajaloost» kui Thomas Bernhardi «Hukkasaaja». See pole päris tavaline valik ja on nii-öelda huupi riiulist võetud. Mul on nimelt üldiselt perioodid, kus loen järjest ühe autori teoseid, näiteks Salman Rushdielt, Ismail Kadarelt jne. Just lõppes Olga Tokarczuki periood ja varsti algab ilmselt midagi muud. Kõige pikem on olnud Julian Barnesi periood, mis sai läbi seepärast, et Barnes pole vahepeal midagi uut välja andnud. Aga «The Man in the Red Coat» oli ka hõrk elamus, mis toidab kaua.