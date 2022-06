EKSPERT SOOVITAB ⟩ 6 muinasjutuseiklust, mis teevad laste jaaniaja maagiliseks

Annet Schaap, «Milla ja mere lapsed». Foto: Raamat

Annet Schaap

Tõlkinud Kairi Look

Kirjastus Eesti Raamat

2022

Igal õhtul süütab Milla tuletornis tule, et laevad leiaksid turvalise tee sadamasse. Milla süütab tule oma tuletornivahist isa eest, et tema oma ühe jalaga treppe mõõtma ei peaks. Ehk on isa siis, kui tüdruk teda rohkem aitab, ka paremas tujus, mõtleb Milla. Kord aga, kui tuletikud otsa on saanud ja torm lähenemas, jääb tuletornis tuli süütamata ja laev sõidab karile. Et kahjusid hüvitada, tuleb Millal asuda tööle Musta Villasse, kus külarahva arvates elab koletis.

***

Ben Miller, «Päev, mil ma kukkusin muinasjuttu». Foto: Raamat

Ben Miller

Illustreerinud Daniela Jaglenka Terrazzini

Tõlkinud Jüri Kolk

Kirjastus Eesti Raamat

2022

Lana on ikka armastanud muinasjutte kuulata, eriti meeldis talle seda teha koos vanema vennaga. Nüüd aga, kui Harrison on suureks kasvanud ja kogu aeg õppima peab, tunneb Lana end hüljatuna. Kui ta siis kord aga koos emaga üleöö linna serva kerkinud supermarketisse läheb ja sealt vana muinasjuturaamatu kaasa toob, ei oska ta aimatagi, millised seiklused teda ees ootavad, kui ta teose avab. Kas need lood, kuhu Lana satub, on aga õnneliku lõpuga nagu muinaslood tavaliselt?

***

Katherine Applegate, «Ümikarude küla». Foto: Raamat

Katherine Applegate

Illustreerinud Charles Santoso

Tõlkinud Kristina Uluots

Kirjastus Varrak

2022