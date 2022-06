Psühholoog jagab lihtsaid nõuandeid, kuidas parandada oma enesehinnangut

Psühholoogiat on ta õppinud ja ennast täiendanud kokku 13 aastat. Niiberg pani kaante vahele 500 küsimust, mida talle on loengutes ja seminaridel esitatud ja nii sündis GoodNews kirjastusega välja antud raamat «Ela ja küsi! 500 elulist küsimust» .

Muuhulgas jagab Niiberg raamatus ka lihtsaid nõuandeid, kuidas parandada oma enesehinnangut. Ta ütleb, et need nõuanded sobivad pea igale inimesele argielu enesekriisides. «Kuid kahtlen, kas need aitavad juba sügavas depressioonis olevat või enesehinnangu kaotanud inimest. Aga abiks ikka,» lisab ta.