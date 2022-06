Meeldetuletus: ei saa muuta õnnetuks inimest, kes on otsustanud olla õnnelik!

Õnne- ja inspiratsioonikoolitaja Dalí Karat on andnud välja raamatu «Õnn on otsus!». Dalí sõnab, et inimesed arvavad sageli, et nad elavad täiel rinnal, samas kui tegelikult veeretavad lihtsalt päevi õhtusse. Ei julgeta astuda välja oma mugavustsoonist, lükatakse unistusi edasi ning seatakse õnnele väliseid tingimusi.