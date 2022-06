Sinijärv soovitab: hea uutmoodi raamat vanadest aegadest

See siin on nüüd hea näide lähiajaloolisest dokumentaalromaanist, mis toetub ajaloolisele materjalile ja autori perepärimusele ja –arhiivile, ent on ometi ilukirjandus. Sest sündmused on arusaadavuse huvides loogiliseks looks kokku kirjutatud ning nüanssides ja meeleolu loomise huvides on siiski lubatud ka teatavat kirjanduslikku vabadust.

Daniel Birnbaum, «Dr B.». Foto: Raamat

Teise ilmasõja aegne Rootsi oli meilegi lähedane koht ja seal toimuv mõjutas nii Eestit kui maailmapoliitikat laiemalt. Sõja käigust ja kulgemisest kõnelemata. Palju on tost ajajärgust kirjutatud, ent Daniel Birnbaum on leidnud materjali, mis laseb vaadelda toimunut taas kord väheke teistlaadse pilguga. Romaanist ei ootaks fotodega illustrateeritust, ent siia sobivad need tegelikult päris hästi. Jah, kui sa ikka pööningult kasti leiad, kus su vanaisa dokumentaarium sees ja võtad selle põhjal romaani luua, siis võib ka päevapilte tarvitada, pole katki midagi.