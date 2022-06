Millest mõtles Julius Caesar tapmisele eelnevatel kuudel?

Thornton Wilder. Foto: Werner Kreusch/AP/Scanpix

***

I–B. Caesari päevik-kiri Lucius Mamilius Turrinusele Capri saarel.

[Selle päevik-kirja kohta antakse seletus III dokumendis.]

968. [Usulistest kombetalitustest.]

Lisan selle nädala saadetisele pool tosinat näidet neist arvututest ettekannetest, mida ma ülempreestrina auguritelt, ennustajatelt, taevalugejatelt ja kanalahkajatelt saan.

Niisamuti lisan juurde korraldused, mis ma Linna asutamise igakuuse mälestusteenistuse kohta andsin.

Mis parata!

Selle ebausu ja nõmeduse koorma olen ma eelkäijatelt päranduseks saanud. Ma valitsen lugematute inimeste üle, kuid pean leppima sellega, et mind ennast valitsevad linnud ja kõuekärgatused.

Kõik see segab tihti riigiaparaadi tööd. See sulgeb Senati ja kohtute uksed päevadeks ja nädalateks. Selle peale kulub tuhandete inimeste tööjõud. Kõik, kellel sellega pistmist on, sealhulgas ülempreester, manipuleerivad nende toimingutega oma huvides.

Ühel pärastlõunal Reini orus keelasid meie peakorteri augurid mul vaenlasega lahingusse astuda. Meie pühad kanad olid nähtavasti närvad sööma. Emandad Tibud kakerdasid ringi, jalad risti all. Nad uurisid ühtepuhku taevast, vahtisid üle õla, ja mitte ilma põhjuseta. Juba sellesse orgu tulles olin minagi kõhedusega märganud, et see paik on kullide jahimaa. Meie, väejuhid, oleme sunnitud piiluma taevast kana silmaga. Ma andsin seks päevaks järele, ehkki võimalus vaenlast üllatada oli just üks mu väheseid eeliseid, ja ma kartsin, et järgmisel hommikul võib seesama takistus mind uuesti kimbutada. Õhtul läksime koos Asinius Pollioga metsa jalutama. Korjasime sealt umbes tosin tõuku, hakkisime noaga peeneks ja poetasime pühasse toitmissulgu laiali. Järgmisel päeval ootas kogu malev põnevusega jumalate tahte väljendust. Saatuse linnud toodi sööma. Algul uurisid nad taevast ja tõid kuuldavale ärevaid piiksatusi, millest piisab, et kümme tuhat meest paigale naelutada. Seejärel pöörasid nad pilgu toidule. Oh Herakles, neil läksid silmad pungi, nad kukkusid hirmsas apluses kisendama, kargasid oma piduroa kallale, ja mul lubati Kölni lahing võita.