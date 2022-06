8 armastusromaani, mis on ka kirjanduslikult nauditavad

Tahad lugedes kogeda suuri tundeid ja mõtiskleda armastuse üle, kuid ei taha oma aega raisata pealiskaudsele ja liialt kergele kirjatükile? Armastusest on kirjutatud küll ja veel, see on teema, mis puudutab kõiki. Kuid alati polegi nii lihtne raamatukogust õige raamat üles leida. Selleks, et suvelugemise valikut veidi lihtsamaks teha, on siin mõned teosed, mis kõnelevad armastusest ja milles on ka sügavust. Kes soovib, see loeb!