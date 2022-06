Ilmub Eesti autoralli ajalooraamatu esimene osa

Eesti autorallil on pikk ja väärikas ajalugu, kuid see on nagu hästi hoitud saladus, millest teavad vaid vähesed. Neli aastat tagasi hakkas tänavune WRC Rally Estonia võistluste juht Urmas Roosimaa ja tema meeskond kooseisus Indrek Rand, Madis Kers, Karli Pikk, Alar Hermanson ja Olaf Suuder omavahel vahetama Eesti autoralli ajaloo infot.