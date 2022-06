CDC soovitused, kuidas ennast ja oma lähedasi elavate laipade eest kaitsta

Koostage omale põgenemistee plaan. Kui zombid on näljased, ei peatu nad enne, kui on leidnud toitu (see tähendab ajusid), seepärast peate linnast kiiresti minema saama! Pange paika sihtpunkt, kuhu jõuda tahate, ning erinevad marsruudid sinna kiiresti kohale jõudmiseks, nii et jälitajatel poleks mingit võimalust teid kätte saada! Sellest nõuandest on kasu ka siis, kui peaks toimuma mõni loodusõnnetus ja teil on vaja kiiresti turvaline koht leida.

Tegelikult oli see geniaalne idee. Blogipostitus avaldati kuu aega enne orkaanihooaja ametlikku algust ning ametnikud üritasid leida viisi, kuidas panna ameeriklasi katastroofiks valmistumisse tõsiselt suhtuma. Mees, kes selle välja mõtles, ütles hiljem ajakirjanikele: «Ilmselt teate hästi, et katastroofideks valmistumine ja rahva tervise alased küsimused pole just kõige seksikamad teemad.»

Kuidas see siis toimis? Tavaliselt on sellel veebilehel 1000–3000 külastust päevas. Postitus avaldati esmaspäeval. Õhtuks oli seda lugenud 30 000 külastajat.

Kolmapäevaks jooksis server kokku.

CDC otsustas suurt huvi tekitanud teemaga jätkata. Nad korraldasid videokonkursi zombirünnaku avaliku teenistuse reklaamteate koostamiseks. Ning kui te täna nende veebilehele lähete, võite sealt leida terve portsu zombidega seotud materjali inglise ja hispaania keeles, muuhulgas õppeplaane, koomiksi ja kõhedust tekitavaid plakateid. See on fantastiliselt üksikasjalik sisu, näiteks palutakse lastel koostada põgenemismarsruute, planeerida kohtumispunkte, esmaabivarusid ja nii edasi.

Miks ma sellest räägin? Kas seepärast, et ma usun tõepoolest võimalikku elavate surnute rünnakut?

Loomulikult mitte. Asi on hoopis selles, et see on ideaalne meetod, kuidas panna lapsi katastroofiks valmistumise vastu huvi tundma – viisil, mis ei tekita muret ega hirmu.

Hea küll, võib-olla on zombid üsna hirmsad. Aga kindlasti mitte samal moel nagu nii mõnedki reaalse elu katastroofid, mida ma selles raamatus kirjeldan. Lapsed teavad, et zombid on õudsed, ent nad teavad ka seda, et zombid elavad üksnes väljamõeldud maailmas.

Kõik, mis neis õppematerjalides sisaldub, on just selline info, mida lapsed peaksid teadma igas hädaolukorras, mitte ainult zombirünnaku puhul.

See tasuta materjal on saadaval CDC veebilehel.