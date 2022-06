On olemas kahte sorti perekondi: need, millesse me sünnime, ja need, mille me ise endile loome

Chris Whitaker on kirjutanud erakordse romaani inimestest, kes väärivad palju enamat sellest, mida elul on neile anda. See lugu on mõnikord südantlõhestav, aeg-ajalt naljakas, kuid läbinisti lootusrikkas. Eelkõige aga on see jutustus inimese hinge sitkusest ja sellest, kuidas lõppude lõpuks jääb võitjaks armastus kõigis selle vormides.