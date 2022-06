Näitleja James Franco soovitab oma lemmikraamatut

«Isa andis mulle selle raamatu, kui ma keskkoolis pahandustesse sattusin,» ütles Franco, kes on ise kirjutanud juturaamatu «Palo Alto» , mille peategelasteks on seadusega pahuksisse sattunud California teismelised. «Veetsin palju aega üksi kodus olles,» meenutas ta Oprah'le, «see oli aeg, mil hakkasin tõesti palju lugema.»

William Faulkneri viies romaan «Kui ma olin suremas» (originaalpealkiri «As I lay dying») on tragikoomiline jutustus Addie Bundreni surnukeha teekonnast perekonna matmispaika. Franco on raamatut lugenud mitu korda ja tegi selle põhjal ka samanimelise filmi, mis linastus 2013. aastal.

«Sisuliselt on see raamat hulk väiksemaid episoode, mis on omavahel seotud. Mulle väga meeldivad nende tegelaste siseelud ja mitmesugused vaatenurgad – need on inspireerinud mu enda lugusid,» kiidab ta oma lemmikraamatut.