Catherine Beltoni raamat Putini inimestest ilmub ka vene keeles

Catherine Beltoni raamat «Putini inimesed» ilmus eesti keeles selle aasta märtsis ja vallutas kohe suuremate raamatupoodide müügiedetabelite tipud. Mitme kuu vältel oli just see raamat eesti lugejate lemmik. Oma osa selles mängis kindlasti Venemaa täiemahuline agressioon Ukrainas, mis tõstis veelgi eesti inimeste huvi selle vastu, kuidas ja kes suunavad Venemaa valikuid tänapäeval. Aga vaieldamatu on ka see, et Catherine Beltoni raamat on igati sellise tähelepanu ja menukuse ära teeninud. Nii on selle raamatu Aasta raamatuks 2020 tituleerinud The Times ja The Sunday Times, The Daily Telegraph, The Economist, Financial Times ja New Statesman.