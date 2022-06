PUHKA ÕIGESTI ⟩ Miks on lugemine nõnda lõõgastav?

On tõendeid, et kui me mõttes loeme, ütleme sõnu oma peas häälega välja. Uuringud näitavad, et isegi kui me ei tee piiksugi, loeme sõnu aeglasemalt, kui selles on pikad täishäälikud, näiteks kook, ja kiiremini, kui täishäälikud on lühemad, näiteks kass, nagu loeksime seda kõva häälega. Samal ajal mõjutavad raamatu põhjustatud emotsioonid nii meie meeli kui ka keha. Seda on tõestatud, mõõtes pulssi ja naha juhtivust (seda, kui palju sõrmeotsad higistavad), aga ka ajukuvamisega. Näiteks kui vabatahtlikud lugesid hirmuäratavaid stseene «Harry Potteri» raamatusarjas, tuvastasid teadlased aju empaatiavõrgustiku suurenenud reaktiivsust. See näitab, et mõnes mõttes on parajasti loetav tekst meie meeles ja kehas sama reaalne kui asjad, mis meie elus tegelikult sünnivad. Väljamõeldud sündmustesse süüvimine on väga sügav.