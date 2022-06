DÜSTOOPIAST REAALSUSEKS ⟩ Kas me elamegi nüüd heas uues ilmas?

Tehnoloogilised proteesid on ka palju vahetum teema, mis seondub nooruskultusega. Kui praegu saab iluoppide, raske treeningu ja söögiga kontrollida vananemist, mida paljud megastaarid ja lihtsalt rikkad endale lubada võivad, siis Huxley on võimaldanud seda kõigile oma «Hea uue ilma» kodanikele. Just nagu meie läänekultuuris, on ka seal noorus ja ilu miski, mida tuleb säilitada. Vanadus on haigus, kuid haiguseid heas uues ilmas ju ometi pole. Meditsiini areng ja ravimitest sõltumine, kus iga probleemi jaoks on olemas tablett, on lahendus nii Huxley fiktsioonis kui ka meie reaalsuses.

Theodor Adorno sõnul Huxley projitseerib oma raamatule tema kaasaegse tsivilisatsiooni vaatlusi, et selle koletu olemus saaks lugejale vahetult ilmsiks, kuid tema arvates pannakse rõhku mitte niivõrd objektiivsetele tehnoloogilistele ja institutsionaalsetele elementidele, kuivõrd sellele, mis saab inimestest siis, kui nad ei tea enam midagi vajadusest (1983: 99). Ehk siis on see justkui kriitiline suhtumine sellesse kui saabub heaoluühiskond. Selleks et midagi kriitiliselt hinnata, nõuab see juba mainitud distantseerumist. Kirjandus võib olla vahend selle distantsi loomiseks. Andes samadele ühiskonnas kehtivatele probleemidele uus formaat, võimaldab see probleemi näha kõrvalvaatajana. Nii tunduvad inimvõõrad palju nähtused, millest Huxley räägib, ent natuke süüvides võib märgata, et tegelikult ei erine see niivõrd palju tänapäeva olmeharjumustest, kus vahel istume päevade viisi ekraani ees, et töö raskusi unustada, või tarbime alkoholi/kanepit, et teha tripp mujale reaalsusest, selleks et oleks jaksu esmaspäeval tööle minna. Kuidas inimesed ennast üha uutesse ja uutesse suhetesse uputavad, mis hoiavad tunded värske ja erutuse kõrgel. Need on aga nähtused, millest kirjutab ka Huxley, olgugi et utreeritult, kuid vahest just see võimaldab kriitikal jutustusest välja paista. Huxley annab meile kätte peegli ja lubab kahelda ka selles heaolus, sest isegi selle taga võib peituda vabadust, indiduaalsust ja vaimsest võimekust ohjav vari.