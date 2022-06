Lugu ühest väga erilisest tüdrukust, kel tuleb õppida lendama

Alma Freng on tavaline tüdruk. Kuni ilmub välja vanaema, kellest ta varem midagi ei teadnud. Vanaema sõnul on Alma päikesepüüdja ja tal tuleb õppida lendama.

Alma vihkas neid esimesi koolipäevi. Ta ei teadnud, mida õppida oli antud, milline on tema pink ja kus asub kemps. Aga veel hullem oli mitte midagi teada teiste õpilaste kohta. Kes on sõbralik ja kes ei ole. Kas mõnest tuleks eemale hoida? Tihti nimelt tuli.

Børre vastas uratusega. Perekond Frengi koer ja vaieldamatult kogukaim liige istus juba köögilaua ääres valmis. Uratust tõlgendas Alma kui kaua võib, tee käppelt, nälg võtab silmanägemise ära. Sest Børrel oli alati nälg. Ja seal polnud midagi imestada. Sest ka siis, kui ta tagumiku põrandale toetas, oli koer nii suur, et ulatus oma taldrikuni, mis ootas Alma oma kõrval köögilaual.

Børre tõug ei olnud teada. Simoni arvates oli ta puudli ja pruunkaru ristand. Isa oli ostnud Børre palju aastaid tagasi enne üht kolimist, et Almal tuju tõsta. See aitas päris hästi, aga Simon, kes loomadest suuremat ei jaganud, oli võtnud poest kõige tillema kutsika. Teooriaga, et väikesest kutsikast kasvab väike koer, oli Simon enda sõnul julmalt mööda pannud.