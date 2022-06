KATKEND ⟩ Calcutta bordelli juurest leitakse kõrge Briti ametniku laip, suus ähvardav kirjake...

«Sest, kapten, Calcutta on küll Bengali pealinn, aga väga paljud siinsed elanikud ei ole bengalid. Sita on Odishast ja Lakshmi on Biharist. Hindi on, ütleme nii, lingua franca.» Ta naeratas, tema valitud väljend lõbustas teda, ja osutas Banerjeele. «Ma usun, et seersant räägib hindi keelt?»